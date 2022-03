Leider van extreemrechtse ‘Proud Boys’-militie opgepakt voor rol in bestorming Capitool

Tarrio is een fervente aanhanger van de Amerikaanse oud-president Donald Trump. De militieleider wordt echter niet beschuldigd van aanwezigheid tijdens de bestorming, die plaatsvond op het moment dat de parlementsleden de overwinning van Joe Biden in de presidentsverkiezingen bevestigden. Wel zou Tarrio volgens de aanklagers “de voorbereidingen vooraf hebben geleid en in contact zijn gebleven met de andere Proud Boys tijdens hun bestorming van het Capitool”.

Op 4 januari, twee dagen voor de bestorming, werd Tarrio in Washington opgepakt omdat hij een ‘Black Lives Matters’-spandoek aan een kerk in brand had gestoken. Hij was bij zijn arrestatie bovendien in het bezit van magazijnen voor wapens die in Washington verboden zijn. Een dag later werd hij vrijgelaten, maar Washington verlaten was een voorwaarde van zijn vrijlating. Vorige zomer werd hij voor de feiten veroordeeld tot vijf maanden cel.