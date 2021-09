Leider van Afghaanse verzetsgroep wil strijd tegen taliban niet staken

Taliban beweren nu heel Afghanis­tan in handen te hebben na “overwin­ning in Panj­shirval­lei” - Amerikaan­se minister Anthony Blinken reageert live

6:19 In Panjshir, de enige Afghaanse provincie die nog niet in handen was van de taliban, woedden vrijdag zware gevechten. Drie bronnen van de taliban lieten inmiddels aan persagentschap Reuters weten dat ze de overwinning in de vallei claimen. Maar de rebellen zeiden eerder dat ze de talibanstrijders zware verliezen hebben toegebracht.