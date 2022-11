Leider ultrarechtse militie schuldig aan opruiing in aanloop naar bestorming Capitool

De beklaagden werden beschuldigd van het opzetten van een “snelle reactiemacht” na de verkiezingsuitslag, die volgens de aanklagers in Virginia was gepositioneerd en was uitgerust met vuurwapens. Zij konden vanuit het nabijgelegen Virginia makkelijk en snel afreizen naar Washington D.C., waar het Capitool zich bevindt. De Oath Keepers bekostigden hun aanwezigheid in de buurt van de hoofdstad via donaties van het grote publiek.

Ultrarechts

Rhodes - geroyeerd als advocaat in 2016 - was er na de verkiezingen in 2020 van overtuigd dat Democraat Joe Biden, die Republikein Trump had verslagen, werd aangestuurd door China. Ook riep hij Trump via open brieven op zijn website op om stemmachines in beslag te nemen, om zo te bewijzen dat er grootschalige verkiezingsfraude zou zijn gepleegd. Volgens dagblad ‘The New York Times’ was Rhodes bang dat progressief links in de VS aan de macht zou komen en dat het land hieraan ten onder zou gaan.