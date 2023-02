Leider Russische Doema dreigt met sancties tegen westerse landen

Volodin vindt het onbegrijpelijk dat het Westen niets meer zegt over de explosies, terwijl daarbij belangrijke energie-infrastructuur voor Europa is vernietigd. De Europese landen "met hun grote geschiedenis zijn koloniale staten van de VS geworden". Omdat er nu in het Westen beslag wordt gelegd op Russisch geld om de schade in Oekraïne te betalen, heeft Rusland ook het recht om beslag te leggen op activa vanwege de vernieling van de pijpleidingen, klinkt het.

De parlementsvoorzitter vraagt aan de commissies van de Doema om de schade aan de gaspijpleidingen op te meten. Daarna zouden buitenlandse activa in beslag kunnen worden genomen ter compensatie, zei hij. De parlementsleden roepen ook de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op een onderzoek in te stellen.

De explosies vonden in september plaats bij de gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2 in de Baltische Zee. Daarbij ontstonden er vier grote gaslekken in de pijpleidingen waarlangs normaal Russisch gas naar Duitsland stroomt. Maar door de oorlog in Oekraïne zijn die gasleveringen een politiek wapen geworden. De twee pijpleidingen waren in september buiten werking. Onder meer de Europese Unie en de NAVO gingen eerder uit van sabotage.

Nord Stream is een consortium waarvan het Russische Gazprom de meerderheid van de aandelen controleert.