Leider Republikeinen uitgenodigd om mee te werken aan onderzoek naar bestorming Capitool

President Biden wil kiesrecht Amerikanen beter beschermen met nieuwe wet

De Amerikaanse president Joe Biden heeft dinsdag in Georgia aangekondigd dat hij alles zal doen om de hervorming van het Amerikaanse stemrecht goedgekeurd te krijgen. Die wetswijziging moet de toegang tot de stembureaus beschermen voor minderheden en in het bijzonder voor zwarte Amerikanen. In Georgia en andere overwegend Republikeinse staten bestaan wetten die minderheden, die vooral op Democraten stemmen, het stemmen bemoeilijken.

12 januari