Leider Hongkong Carrie Lam gaat niet voor tweede termijn

Lams aftreden was zelfs een van de eisen van de demonstranten, die in 2019 het leven in de miljoenenstad tijdelijk hevig ontregelden. Sindsdien zijn veel politieke vrijheden in Hongkong ingeperkt en zijn meerdere vooraanstaande leden van de oppositie gearresteerd en veroordeeld, terwijl anderen in ballingschap zijn gegaan.