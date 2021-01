Leider extreemrechtse Proud Boys weer op vrije voeten

Greet De Keyser in VS. Nu besef ik dat ik zelf in een ‘bananenre­pu­bliek’ woon

16 november Morgen is het twee weken geleden dat de Amerikanen naar de stembus trokken. Van de stemmen is 99% geteld, Georgia hertelt nog steeds. In geen enkel ander verkiezingsjaar ooit was er met een vergelijkbaar resultaat twijfel over wie had gewonnen. Met 306 kiesmannen is het duidelijk dat Joe Biden de legale president-elect is. Zelfs hertellingen kunnen daar niets meer aan veranderen.