“Leider Boko Haram gewond na conflict met andere jihadisten”

Bom uit WOII veilig tot ontplof­fing gebracht in Frankfurt

6:54 Specialisten hebben in de Duitse stad Frankfurt een bom van 500 kilogram uit de Tweede Wereldoorlog onder veilige omstandigheden laten ontploffen. Zowat 25.000 buurtbewoners moesten hun huizen tijdelijk verlaten. De zware bom was rond de middag gevonden tijdens werken. De experts lieten 70 vrachtwagens aarde aanrukken om over het explosief te gooien om de kracht van de ontploffing te verminderen. De bom onschadelijk maken was geen optie omdat er een onmiddellijk ontploffingsgevaar bestond.