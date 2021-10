Lego wil meer gendergelijkheid: “We moeten eeuwenoude clichés doorbreken”

Hoewel het recente onderzoek aantoont dat meisjes steeds vaker met divers speelgoed spelen, zou dat niet het geval zijn voor jongens. “Ouders zijn bezorgder dat hun zonen gepest zullen worden indien ze spelen met speelgoed dat aan het andere geslacht wordt gelinkt”, aldus Madeline Di Nonno, algemeen directeur van het Geena Davis Institute on Gender and Media, dat het onderzoek uitvoerde.

Bovendien zouden ouders hun zonen nog steeds meer aanzetten om onder meer sport- of wetenschapactiviteiten te doen, terwijl ze hun dochters eerder aansporen om te dansen, te bakken of zich op te maken. Eeuwenoude stereotypen zorgen er met andere woorden voor dat we verschillende activiteiten en beroepen nog steeds bestempelen als alleen geschikt voor één specifiek geslacht.

Quote De resultaten van de studie tonen aan hoe diepgewor­teld gendervoor­oor­de­len nog steeds zijn in onze wereld. Geena Davis , actrice en activiste

“De resultaten tonen aan hoe diepgeworteld gendervooroordelen nog steeds zijn in onze wereld”, zegt actrice en activiste Geena Davis, de oprichter van het Geena Davis Institute. Ook neurobioloog Gina Rippon erkent dat er nog steeds sprake is van “asymmetrie”. En dat is volgens haar problematisch. “Als meisjes niet met Lego of ander bouwspeelgoed mogen spelen, dan ontwikkelen ze de ruimtelijke skills niet die ze later misschien nodig hebben. In het andere geval, als poppen alleen aan meisjes worden opgedrongen en niet aan jongens, krijgen die laatsten geen zorgvaardigheden mee.”

“Meer meisjes in wetenschap”

In België werd een samenwerking aangegaan met ambassadrice Angelique Van Ombergen naar aanleiding van Internationale Meisjesdag. Van Ombergen werkt als Science Coordinator Human Research bij de Europese ruimtevaartorganisatie (ESA). Bovendien engageert ze zich op regelmatige basis voor wetenschapscommunicatie en organiseert ze met haar vereniging Space4Youth elke twee jaar een ruimtekamp voor kinderen. Daarnast komt ze nog op voor gendergelijkheid.

De Belgische wetenschapper Angelique Van Ombergen.

“Een merk als Lego speelt ongetwijfeld een belangrijke rol in het doorbreken van de eeuwenoude clichés rond meisjes en jongens. Een van mijn persoonlijke drijfveren is om meer meisjes in de wetenschap te krijgen. Ik ben dan ook zeer blij dat de Europese ruimtevaartorganisatie ESA vorig jaar op zoek ging naar een nieuw astronautenteam en deze wou uitbreiden met veel vrouwelijke leden”, aldus Van Ombergen.

“Als kind vond ik het al fijn om met Legostenen te spelen. Het liefst gebruikte ik mijn eigen verbeelding om ‘vrij’ te bouwen en nieuwe zaken te creëren, iets wat me in mijn huidige job nog steeds goed van pas komt. Nu geniet ik er meer van om de grotere en complexere sets van Lego te bouwen. Zo heb ik me net gewaagd aan het Internationaal Ruimtestation van Lego”, vertelt Van Ombergen.

Geen labels

Volgens Julia Goldin, product- en marketingdirecteur bij Lego, heeft het merk al een tijdje geen labels voor jongens of meisjes meer. “We testen alles uit op zowel jongens als meisjes. Bovendien gebruiken we meer vrouwelijke rolmodellen. Ons doel is om jongens en meisjes aan te moedigen om te spelen met setjes die ze traditioneel niet voor hen zouden beschouwen”, besluit Goldin.

