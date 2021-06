LEGO lanceert iconische Adidas-sneaker gemaakt uit bouwsteentjes

Update Gezins­hoofd (76) van ‘grootste gezin ter wereld’ is overleden: hij laat 38 vrouwen en 89 kinderen na

12:27 Het hoofd van wat wellicht de grootste familie ter wereld is, is zondag in India op 76-jarige leeftijd overleden. Ziona - die alleen met zijn voornaam gekend was - laat 38 vrouwen en 89 kinderen na die allemaal samenwonen in een huis met vier verdiepingen in de noordoostelijke deelstaat Mizoram. De patriarch behoorde tot een christelijke sekte die polygamie als Gods wil promoot.