LEGO-handelaar haalt bijna 15.000 euro op met verkoop van minifiguren Zelensky en molotovcocktails om Oekraïne te steunen

Wie is Vladimir Poetin? Deel 3: de president die de oorlog naar Europa bracht en zijn minnares aan het hoofd van de Russische media zette. “De enige mannen die hij kent, zijn steeds vaker zijn lijfwach­ten en parapludra­gers”

Verteerd door paranoia en angst voor corona. Mogelijk ernstig ziek — geruchten over de ziekte van Parkinson zwellen aan. Extreem discreet over zijn privéleven en zéker over zijn nieuwe vrouw en hun — vermoedelijke — vier kleine kinderen. Enkel oude vertrouwelingen hebben nog zijn oor, en dan nog durven ze hem niet tegen te spreken. Of hoe Vladimir Poetin als een tsaar regeert over Rusland, een nepdemocratie in stand houdt en zich steeds meer profileert als een judoka in plaats van een schaker in de wereldpolitiek.

14 maart