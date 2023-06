Leger Wit-Rusland stond op scherp tijdens opstand Wagner: “Als Rusland instort, worden wij begraven onder het puin”

De Wit-Russische leider Aleksandr Loekasjenko had zijn troepen opdracht gegeven om gevechtsklaar te zijn tijdens de Wagnermuiterij in buurland Rusland. “Ik gaf bevel om het leger in de hoogste staat van paraatheid te brengen”, zei de president volgens staatsmedia.

KIJK. Loekasjenko wil “veel leren van het Wagner-leger”

Loekasjenko zei tijdens een plechtigheid in Minsk met hoge militairen dat de kortstondige opstand van Wagnerstrijders een “ernstige bedreiging” vormde. Hij beklemtoonde dat instabiliteit in Rusland ook een bedreiging is voor het kleinere Wit-Rusland. “Als Rusland instort, worden wij begraven onder het puin”, voorspelde Loekasjenko. “Dan gaan we er allemaal aan.”

“Pijnlijk”

Volgens Loekasjenko werden in Rusland de aanhoudende spanningen tussen Wagner en het Russische leger slecht beheerd, wat uiteindelijk tot de ongeziene confrontatie leidde. “Er zijn geen helden in dit verhaal”, zei hij. De gebeurtenissen van afgelopen weekend noemde hij “pijnlijk”.

Volledig scherm Wagnerstrijders afgelopen weekend met tanks in de Russische stad Rostov aan de Don. © AFP

Bemiddelaar van dienst

De Wit-Russische leider speelde een bemiddelende rol toen het huurlingenleger van Jevgeni Prigozjin dit weekend plots oprukte naar Moskou. Het is - volgens de Russische en Wit-Russische berichtgeving - na zijn tussenkomst dat het tot een deal kwam tussen Prigozjin en het Kremlin, waarop de opstand van de Wagnertroepen abrupt stopte.

Deel van de deal is dat de Wagnerbaas zich zal vestigen in Wit-Rusland. Ook werden er veiligheidsgaranties voor Wagnerstrijders afgesproken. En ook niet onbelangrijk: de federale veiligheidsdienst in Rusland (FSB) laat de strafzaak tegen de Wagnergroep voor gewapende muiterij varen. Dictator Loekasjenko krijgt in de lokale pers de bloemetjes toegeworpen: hij wordt geprezen als de “held van de dag” en “redder van Moskou”.

Volledig scherm De Wit-Russische leider Aleksandr Loekasjenko © AFP

De Russische president Vladimir Poetin bevestigde gisterenavond dat de Wagnerleider mét zijn strijders toevlucht kan vinden in Wit-Rusland. Hij noemde hen wel verraders. De Wagnertroepen die loyaal bleven, kregen van Poetin het aanbod om contracten te sluiten met het Russische defensieministerie. Intussen zou Prigozjin in Wit-Rusland zijn aangekomen, zei Loekasjenko deze namiddag tegen staatsmedium Belta.

Kampen voor Wagnerstrijders?

In het Oost-Europese land worden volgens sommige berichten intussen grote kampen gebouwd waar manschappen van Wagner gelegerd kunnen worden.

Volgens Loekasjenko kan Wit-Rusland profiteren van de komst van Wagnertroepen. Die kunnen de “ervaringen gaan delen die ze hebben opgedaan op het slagveld”, aldus de president. Hij benadrukte dat zijn land niets heeft te vrezen van de Wagner Groep, die heeft gevochten in landen als Oekraïne en Syrië. “We gaan ze goed in de gaten houden”, voegde hij toe.

“Mogelijk nieuwe aanval op Oekraïne”

Experts hebben geopperd dat Loekasjenko de Wagnerstrijders mogelijk kan inzetten tegen dissidenten in eigen land. Enkele voormalige topgeneraals waarschuwen de Oekraïense regering ook voor een mogelijke Wagner-aanval vanuit Wit-Rusland. “Oekraïne moet die flank heel goed in de gaten houden en klaar zijn om een nieuwe aanval vanuit Wit-Rusland af te slaan”, klinkt het.

Volledig scherm De Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko eerder deze maand met de Russische president Vladimir Poetin. © ANP / EPA

Belangrijkste bondgenoot van Poetin

Loekasjenko wordt gezien als de belangrijkste bondgenoot van de Russische president Vladimir Poetin in Europa. De dictator geldt in het westen als een paria en is steeds afhankelijker geworden van het grote buurland Rusland. Moskou gebruikte Wit-Rusland eerder als springplank om Oekraïne binnen te vallen en mag er verder onder meer tactische kernwapens plaatsen.

In zijn speech in Minsk beschuldigde Loekasjenko het westen ervan de regio te willen destabiliseren. “Ze proberen ons land, onze hele regio te doen ontploffen”, verklaarde hij. “We maken duidelijk een nieuwe golf van uitbreiding van de NAVO mee en een ongekende toename van het potentieel van de lidstaten van die alliantie in de regio, ook in de onmiddellijke nabijheid van onze grenzen”, hekelde hij.

Volledig scherm Loekasjenko gisteren in Minsk. © AP

Prigozjin geen cadeau?

Het is nog de vraag hoeveel baat Loekasjenko uiteindelijk heeft bij de aanwezigheid van Prigozjin. Het is ook nog onduidelijk of Poetin druk op zijn ambtgenoot heeft uitgeoefend om de huurlingenleider op te nemen.

De Wit-Russische oud-minister Pavel Latoesjko waarschuwde afgelopen weekend dat de komst van Prigozjin “geen cadeau” is voor Wit-Rusland. Het oppositielid voorspelde dat Poetin de huurlingenleider niet gaat vergeven. “Dit is een hele kleine en oppervlakkige tactische overwinning voor Loekasjenko dat uiteindelijk een strategisch probleem voor hem kan worden.”

Volledig scherm Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin bij zijn vertrek zaterdagavond uit Rostov aan de Don. © REUTERS

De verbannen Wit-Russische oppositieleidster Svetlana Tichanovskaja vreest meer onrust in haar land als Prigozjin zich daar vestigt. “Oorlogsmisdadiger Prigozjin naar Wit-Rusland halen betekent meer instabiliteit in het land”, schreef ze gisteren op Twitter. “Wit-Rusland heeft niet nog meer criminelen en schurken nodig, maar gerechtigheid, vrijheid en veiligheid voor ons volk.”

Voor experts Ria Laenen (KU Leuven) en Tom Simoens (KMS) is één ding in ieder geval duidelijk: “Loekasjenko zit nog altijd in de broekzak van Poetin”.

KIJK. Gisteren liet Prigozjin voor het eerst van zich horen sinds hij zijn mars op Moskou afbrak. “Doel van de mars was de vernietiging van Wagner te voorkomen”, zei hij