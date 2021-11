Leger Soedan laat vier gearresteerde ministers vrij

Afrikaanse Unie schorst Soedan na staats­greep

De Afrikaanse Unie heeft lidstaat Soedan geschorst vanwege de militaire staatsgreep in het land. Dat wordt nu uitgesloten van alle activiteiten binnen de unie tot burgers weer aan de macht zijn, staat in een verklaring. Het leger in Soedan, een van de grootste landen in Afrika, arresteerde begin deze week de premier en riep de noodtoestand uit. Dat leidde tot dagenlange protesten onder de bevolking.

27 oktober