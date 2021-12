Leger schiet te hulp na overstromingen in Noord-Spanje

Brits hoogge­rechts­hof vernietigt weigering van uitleve­ring Wiki­leaks-oprichter Assange aan VS

Het Britse High Court heeft de weigering van een lagere rechtbank om Wikileaks-oprichter Julian Assange aan de Verenigde Staten uit te leveren, vernietigd. De VS waren tegen die weigering in beroep gegaan en het hoogerechtshof heeft dat beroep nu “geautoriseerd”. De beslissing is een zware tegenslag voor de 50-jarige Australiër, maar een uitlevering is daarom niet voor meteen.

10 december