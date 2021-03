Leger omsingelt demonstranten in Myanmar, deze keer vooral jonge mensen opgepakt

Onheilspellend was de situatie in de wijk North Okkalapa in de grootstad Yangon (vroeger Rangoon). Daar heeft het leger honderden deelnemers aan een betoging eerst omsingeld en daarna velen opgepakt. Inwoners van de wijk probeerden de demonstranten te helpen en straten te blokkeren zodat de troepen de arrestanten niet konden afvoeren, zo schreef het onlineportaal Myanmar Now.

De arrestanten zijn hoofdzakelijk jonge mensen en studenten. Sommige bewoners zijn bij hun pogingen om de troepen tegen te houden gewond geraakt. Myanmar Now spreekt van minstens 200 arrestaties.

De Amerikaanse ambassade in Yangon twitterde berichten te hebben gekregen over het omsingelen van en oppakken van "onschuldige studenten en burgers" in de bewuste wijk. De diplomatieke vestiging riep het leger op zich terug te trekken en de opgepakte mensen veilig naar huis te laten gaan. Ook de delegatie van de Europese Unie in Myanmar liet zich in soortgelijke bewoordingen uit.

Sedert de militaire staatsgreep van begin februari komt het in het vroegere Birma steeds opnieuw tot massaprotest. De betogers eisen de vrijlating van de afgezette regeringsleidster Aung San Suu Kyi en de herinstallatie van de gekozen regering.

Politie en leger gaan met toenemende brutaliteit het protest te lijf. Volgens schattingen van de gevangenenhulporganisatie AAPP zijn sinds het begin van het protest meer dan zestig mensen gedood. Zowat tweeduizend zijn in - minstens voorlopige - hechtenis genomen.

Ook elders in Myanmar waren er betogingen die deels brutaal werden neergeslagen. Over mogelijke dodelijke slachtoffers is tot nu toe nog niets bekend. De veiligheidstroepen voeren ook nog steeds razzia's uit, ook bij werknemers van de spoorwegen. Velen van hen hebben zich aangesloten bij de Beweging voor Burgerlijke Ongehoorzaamheid die het protest leidt. Volgens ooggetuigen zijn er veel arrestaties en zijn veel mensen op de vlucht.

