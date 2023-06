Leger Oekraïne meldt luchtaanvallen nabij Kiev, ook woonwijk van stad Dnipro getroffen

UpdateIn de nacht van zaterdag op zondag is opnieuw in heel Oekraïne het luchtalarm afgegaan. Luchtafweersystemen zijn in de vroege uren van zondag druk bezig met het afslaan van luchtaanvallen in de buurt van Kiev. Dat laat de militaire top in de hoofdstad weten via Telegram.