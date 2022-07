Leger Oekraïne bevestigt dat het Lysytsjank heeft verlaten

De Russische minister van Defensie Sergej Sjoigoe had eerder zondag gemeld dat Rusland de controle over Lysytsjank veroverd had en dus heel Loehansk in handen heeft. Oekraïne heeft dat lange tijd tegengesproken. “Om de levens van Oekraïense verdedigers te behouden, is besloten om ons terug te trekken uit de stad”, zei de generale staf van de Oekraïense strijdkrachten zondagavond.