Leger Myanmar doodt vijftig demonstranten op militaire feestdag

Louvre stelt zijn collecties online tentoon

26 maart Het Louvre heeft een databank online gezet met de werken uit al zijn collecties. Iedereen krijgt daardoor de mogelijkheid om via internet gratis de kunstwerken te bekijken die in het bezit zijn van het museum. Zowat driekwart van de collectie, ook werken die niet worden tentoongesteld, is inmiddels opgenomen in de databank.