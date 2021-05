Leger doodde minstens 38 rebellen in noordoosten van Congo

Aung San Suu Kyi verschijnt binnenkort weer in het openbaar

13:12 De afgezette Myanmarese regeringsleider Aung San Suu Kyi verschijnt over een paar dagen weer in het openbaar, in de rechtbank. In een eerste interview sinds de staatsgreep door het leger, op 1 februari, zegt juntaleider Min Aung Hlaing verder nog dat Suu Kyi thuis is en in goede gezondheid verkeert.