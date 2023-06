Leger blijft zoeken naar speurhond Wilson in Colombiaanse jungle, zelfs loopse teefjes worden ingezet

“Ons principe is duidelijk: we laten niemand achter.” En of het Colombiaanse leger zich vastberaden toonde om na de wonderlijke redding van vier kinderen in de Colombiaanse jungle ook nog eens alles op alles te zetten om een speurhond die bij de zoekacties vermist raakte, terug te vinden. Mechelse herder Wilson is nu meer dan twee weken vermist, maar het leger weigert hem op te geven. Meer nog, er wordt een opvallende trukendoos bovengehaald om hem te vinden.

Het Colombiaanse leger heeft heel wat te danken aan de formidabele 5-jarige speurhond. Wilson speelde een cruciale rol bij de vondst van de vier inheemse kinderen in de jungle. Het is hij die het leger tot bij wrakstukken van hun gecrashte vliegtuig leidde. Het is hij die vervolgens een papflesje vond. En het is híj die, dankzij zijn neus gelijmd aan de grond, ook de kinderen zelf als eerste vond.



Dankzij zijn sporen te volgen, werden vervolgens ook de opsporingsteams naar de vier broers en zussen geleid. De kinderen van 1, 5, 9 en 13 jaar overleefden liefst 40 dagen alleen in de jungle en recupereren momenteel nog in het ziekenhuis.

Niet opgeven

Maar Wilson zelf dook jammer genoeg nergens meer op toen de zoekteams juichten bij de miraculeuze redding van de kinderen. Het staat vast dat de hond bij hen is geweest, dat bevestigden de kinderen ook zelf: “Wilson was op een bepaald moment als eerste bij hen”, verklaarde hun opa op basis van wat de kinderen hem hebben verteld. “Toen ging hij weg en kwam hij weer even terug. En toen verdween hij.” Op tekeningen van de twee oudste kinderen Lesly (13) en Soleiny (9) is er steevast een hond te zien.

Volledig scherm Fotomontage. Links één van de vier geredde kinderen in het ziekenhuis. Rechts een tekening van het oudste meisje Lesly waarop speurhond Wilson is te zien. © AFP / Colombiaanse leger

Het Colombiaanse leger liet al snel weten Wilson niet op te geven. “De zoekoperatie is niet afgelopen. Ons principe: we laten niemand achter”, verzekerde het leger. “De soldaten zetten de operatie - Operación Esperanza oftewel Operatie Hoop - voort om Wilson terug te vinden.”

Lokken

En ook nu, meer dan twee weken nadat Wilson voor het laatst werd gezien, blijven ze zoeken. Het zoekteam heeft onder meer twee loopse teefjes losgelaten in een gecontroleerd gebied, in de hoop Wilson zo aan te trekken, laat Andrés Chaparro, woordvoerder van het Colombiaanse leger, weten aan ‘The Washington Post’.

Er is ook op meerdere strategische punten voedsel geplaatst waar de hond eten kan vinden. En kleren van zijn begeleider zijn verspreid neergelegd zodat Wilson de bekende geur hopelijk kan oppikken.

Volledig scherm Beeld in het militaire trainingscentrum voor honden in Bogota, Colombia. Hier werd ook Wilson 14 maanden lang getraind. © AFP

Obsessief blijven zoeken?

Carolina Rodríguez, woordvoerster van het trainingscentrum voor militaire honden in Colombia waar ook Wilson werd opgeleid, verklaart aan ‘The Washington Post’ dat de hond waarschijnlijk weer vertrok bij de kinderen “om zijn begeleider te vinden”. “En zo raakte hij vermist.”

Edgar Fontecha (59), die al 28 jaar lang honden traint voor het Colombiaanse leger en ook Wilson trainde sinds hij nog een kleine pup was, denkt dat de hond mogelijk zichzelf een beetje gek heeft gemaakt in zijn ‘jacht’ op de kinderen. “Speurhonden die zichzelf een beetje verliezen in de obsessie van het zoeken, kunnen verdwaald geraken. Er zijn zo ook al honden verdwaald geraakt”, zegt hij in een interview met de Amerikaanse krant.

Een hond die zo goed getraind is als Wilson kan lang in die omgeving overleven. Het kan goed zijn dat hij nog altijd ijverig aan het zoeken is naar de kinderen Edgar Fontecha (59), die Wilson trainde

Eén samengesmolten geur

De hondentrainer vertelt nog dat nadat Wilson de crew naar het gecrashte vliegtuig had geleid, het zoekteam alle kleren en bezittingen van de vier kinderen die men daar vond, gebruikte, om een soort samengesmolten geur aan te bieden aan Wilson. Op die manier zocht de speurhond naar alle kinderen tegelijk.

Het was een techniek die Fontecha Wilson niet eerder had aangeleerd, maar die wel vaker zal ingezet worden bij de training van speurhonden in het centrum. “Dat maakt de geur veel sterker”, aldus de trainer.

Gretig

De trainer zegt dat Wilson al als puppy een hond was die enorm hield van jagen. Verschillende keren brak de gretige viervoeter zijn eigen riem bij het achtervolgen van het speelgoedje dat hij tijdens trainingen moest zien te vinden.

“Een hond die zo goed getraind is als Wilson kan lang in die omgeving overleven”, benadrukt de expert ook. “En het kan goed zijn dat Wilson nog altijd ijverig aan het zoeken is naar de kinderen", voegt hij toe.

Emotioneel

“Een hond verliezen zou heel moeilijk zijn voor ons”, zegt de hondentrainer. “Vraag maar eens aan je vader hoe hij zich zou voelen als hij lang niks meer van je hoort. Het doet pijn. Ik hoop maar dat hij niet afziet. We hebben hem hier allemaal zien opgroeien. Wilson zit in ons hart.”

