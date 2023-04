Legalisering euthanasie opnieuw geblokkeerd door president in Portugal

De president heeft de wet die de weg vrijmaakt voor "medisch begeleide dood" niet goedgekeurd want hij wil eerst opheldering van de parlementsleden over "deze gevoelige tekst", klinkt het in een verklaring. Rebelo Sousa wil dat "er geen twijfel bestaat over de toepassing ervan". Het parlement kan het veto van de president annuleren door nog eens voor dezelfde tekst te stemmen of hem opnieuw aan te passen.