LEES TERUG. Relschoppers plunderen wapens in Marseille - Nationale selectie roept op tot einde geweld - 100 preventieve aanhoudingen in Brussel

Franse politievakbonden: politie voert "strijd tegen ongedierte"

De bonden stellen dat het moment is voor "een strijd tegen het ongedierte" en dat alle middelen ingezet moeten worden om de rechtsstaat te herstellen. "Vandaag staan politieagenten aan het front omdat we in oorlog zijn", staat in hun verklaring. "Morgen zullen we in verzet zitten."

De politie in Frankrijk ligt sinds het schietincident van dinsdag onder een vergrootglas. Er is onder meer kritiek op een wet uit 2017 die agenten toestaat in het verkeer hun vuurwapens te trekken als hun of andere levens in gevaar zijn. Volgens critici is het aantal fatale schietincidenten door deze wet toegenomen. Vorig jaar werden dertien mensen in dergelijke situaties gedood, dit jaar twee. Ook wordt de politie beschuldigd van racisme. De omgekomen jongen had een Algerijnse afkomst.