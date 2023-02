Leerlingen vergiftigd om meisjesscholen te sluiten in Iran

Gesanctio­neer­de Russische banken verhande­len gewoon digitale valuta op cryptobeur­zen

Russen en enkele Russische banken waarvoor sancties gelden kunnen via de cryptobeurzen Huobi en KuCoin gewoon handelen in digitale valuta. Dat stelt de in cryptomunten gespecialiseerde data-analist Inca Digital in een rapport. Volgens directeur Adam Zarazinski overtreden de beurzen daarmee mogelijk Amerikaanse en Europese sancties.