Leerlingen middelbare school VS vinden bewusteloze docent: overdosis fentanyl werd leraar bijna fataal

Duitse politie verijdelt mogelijke aanslag met biologisch wapen, 32-jarige Iraniër opgepakt

Duitse antiterrorismerechercheurs hebben een 32-jarige man opgepakt die een aanslag zou hebben beraamd. De man met de Iraanse nationaliteit werd opgepakt in Castrop-Rauxel in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Het gaat om een aanhanger van een soennitische islamitische terreurgroep die volgens Duitse veiligheidsbronnen niet in opdracht van de Iraanse autoriteiten handelt. In Iran is de sjiitische islam de staatsgodsdienst.

8 januari