Leerling gedood bij schietpartij aan middelbare school in Iowa

Slachtof­fers van schietpar­tij op middelbare school in Michigan krijgen gezicht

Er zijn vier leerlingen omgekomen bij de schietpartij op de middelbare school in Oxford (Michigan). Tate Myre (16), een veelbelovende footballspeler, stierf terwijl hij in een politiewagen naar het ziekenhuis gevoerd werd. Ook Hana St. Juliana (14) en Madisyn Baldwin (17) kwamen om. Justin Shilling (17) die vocht voor zijn leven, is vandaag in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen. Op de beelden van een TikTok-video ziet u hoe studenten hun klas gebarricadeerd hadden. Toen er iemand op de deur klopte, maakte paniek zich van hen meester. Wat de dader bezielde, is nog steeds niet duidelijk.

1 december