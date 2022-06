Leerkracht verloor tijdens bloedbad in Texas alle elf kinderen van zijn klas: “Die treuzelende agenten zijn lafaards”

RECONSTRUC­TIE. De 78 lange minuten in Uvalde: hoe 19 kinderen doodgescho­ten werden terwijl de politie buiten wachtte

24 mei, 11.33 uur. De eerste paniekerige berichten en telefoontjes gaan rond: er is een schutter in de Robb Elementary School in Uvalde, Texas, binnengedrongen. Ouders snellen ter plaatse maar worden tegengehouden door de politie. Niemand weet of hun kind veilig is. Wat volgt is pure horror, 78 minuten lang. Terwijl de politie buiten wacht om in te grijpen, worden 21 mensen vermoord. ‘The New York Times’ en ‘CNN’ maakten een gedetailleerde reconstructie.

29 mei