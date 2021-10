Leerkracht geschorst na denigrerend ‘indianendansje’

Polen Duizenden Poolse vrouwen lieten afgelopen jaar illegaal of in buitenland abortus uitvoeren door verstreng­de wet

22 oktober Minstens 34.000 vrouwen hebben in het afgelopen jaar in het buitenland of in Polen (illegaal) een abortus laten uitvoeren. In 2020 kondigde de Poolse regering een strengere abortuswetgeving aan. Zo is de ingreep sindsdien enkel nog toegelaten als de zwangerschap een bedreiging vormt voor het leven of de gezondheid van de moeder, of wanneer de zwangerschap het resultaat is van verkrachting of incest.