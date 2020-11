Leegloop en chaos bij Forum voor Democratie: Baudet uit partijbestuur gezet, deel senaatsfractie splitst zich af

Thierry Baudet beschuldigt het partijbestuur van het Nederlandse Forum voor Democratie ervan dat hij onterecht is uitgeschreven uit het bestuur. Zijn mededeling op Twitter kwam bijna tegelijkertijd met de mededeling van het bestuur dat hij is uitgeschreven als bestuurder bij de Kamer van Koophandel. Baudet spreekt van coupplegers. Het straatgevecht over de leiding van Forum voor Democratie gaat daarmee verder. Steeds meer politici stappen ondertussen uit de partij.

"Absurd. Dit kan juridisch niet en is zoveelste bewijs van de ordinaire wijze waarop deze mensen opereren, laster verspreiden en proberen FVD over te nemen", aldus Baudet. Hij zegt dat hij blij is dat “de coupplegers zijn opgestapt”. Gisteren stapten de vier prominente leden Joost Eerdmans, Annabel Nanninga, Nicki Pouw-Verweij en Eva Vlaardingerbroek op bij Forum voor Democratie. Eerdmans, Pouw en Vlaardingerbroek stonden op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar. Nanninga zit voor FVD in de Eerste Kamer.

“Dat is goed nieuws”, aldus Baudet, maar voor hem moeten de twee bestuurders die kritisch over hem waren, ook weg. Momenteel bestaat het bestuur uit vier leden, twee mede- en twee tegenstanders van Baudet. “Anders worden we gegijzeld en kunnen we niet meedoen aan de verkiezingen.” “Zij kunnen elk besluit, elk initiatief dat ik wil nemen blokkeren. Dat betekent dat Forum dan niet mee zou kunnen doen aan de verkiezingen. Geen lijst maken, geen geld uitgeven. Het is een sterfhuisconstructie waarin de partij gegijzeld wordt. Dat is een onacceptabele situatie. Ik roep hen daarom op uit het bestuur te gaan.”

De partij verspreidde vanmiddag de lezing dat Baudet zelf zou zijn opgestapt uit het bestuur van Forum voor Democratie. Volgens Baudet is hij echter “wederrechtelijk” uitgeschreven. Begin deze week zei Baudet dat hij geen lijsttrekker voor de parlementsverkiezingen van maart en leider meer wilde zijn van zijn partij. Achtergrond waren aantijgingen van antisemitisme en homofobie tegen de jongerenorganisatie van het FVD. Woensdag kwam hij op zijn voornemens terug en maakte hij bekend dat hij een leiderschapsverkiezing bij Forum wou.

Deel Senaatsfractie splitst zich af

Vier van de tien senatoren van de Eerste Kamerfractie van Forum voor Democratie splitsen zich vanmorgen af van de partij. Ze vinden dat de partij niet sterk genoeg afstand heeft genomen van racisme en antisemitisme. “Een partij waarin van racisme, antisemitisme en nazisme geen afstand wordt genomen en kritiek niet gehoord wordt is niet de onze”, stelde senator Bob Van Pareren mede namens zijn collega’s Toine Beukering, Hugo Berkhout en Otto Hermans. “Wij nemen nadrukkelijk hier afstand van en stappen op.” De vier geven aan wel in de Eerste Kamer te blijven. “Met een schoon geweten zullen wij ons blijven inzetten in de Eerste Kamer.”

Samen met de senatoren Annabel Nanninga en Nicki Pouw-Verweij zijn er dus al zes senatoren weg bij FVD. Het is nog niet duidelijk of ze straks samen een fractie gaan vormen of op persoonlijke titel verdergaan.

Van de senaatsfractie van FVD blijft nu weinig meer over. Ook senator Paul Cliteur, die geldt als de mentor van Baudet, hield het deze week voor gezien. Hij stapte uit de Eerste Kamer, omdat hij vond dat Baudet te hard werd aangepakt. Vorig jaar splitsten de senatoren Henk Otten en Jeroen de Vries zich al af van de toen nog twaalf leden tellende FVD-fractie na een conflict. Zij vormen sindsdien de Groep-Otten.

Europarlementariërs veroordelen Baudet

Ook uit andere fracties stappen steeds meer leden op, zoals gisteren de voltallige Amsterdamse fractie, en een aantal provinciale afgevaardigden. De drie Europarlementariërs van de partij steunen ondertussen het voorstel dat het partijbestuur gisteren had voorgelegd om uit de impasse te komen.

De Brusselse fractie van Derk Jan Eppink, Rob Roos en Rob Rooken had eerder deze week al verklaard dat zij achter het partijbestuur staan in het conflict. Zij vonden Baudets handelwijze niet professioneel, integer en betrouwbaar, doelend op de lijsttrekkersverkiezing die hij op eigen initiatief had aangekondigd.

De Europarlementariërs veroordelen vandaag “de vergaande antisemitische en racistische uitingen” die Thierry Baudet en Freek Jansen hebben gedaan tijdens een partijbijeenkomst vorige week vrijdag. Ze nemen hier “expliciet afstand” van.

Het voorstel van het bestuur houdt in dat de leden van de partij kunnen stemmen over het al dan niet intrekken van het partijlidmaatschap van Baudet en de benoeming van een nieuw partijbestuur. Daaraan heeft het bestuur enkele voorwaarden gesteld. Zo mocht Baudet zich niet meer via de media uitspreken en moest hij zich ten laatste gisteren terugtrekken uit het partijbestuur van de vereniging.

Ook zou het bestuur zo snel mogelijk een algemene ledenvergadering organiseren om een nieuw bestuur te kiezen. De huidige bestuursleden doen daar niet meer aan mee. Een nieuw bestuur kan zich daarna voorbereiden op de verkiezingen.