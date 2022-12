Leden van Parijse antidrugseenheid wisselden cocaïne met gipspoeder

Reusachtig aquarium in Berlijns hotel ontploft, miljoen liter water stroomt weg: “Zeer uitzonder­lijk dat zoiets gebeurt”

In de lobby van een hotel in hartje Berlijn is een gigantisch aquarium van zestien meter hoogte opengebarsten. De wereldberoemde Aquadom, geopend in 2004 en razend populair bij toeristen, is het grootste vrijstaande cilindervormige aquarium van de wereld. Door de kracht van de explosie raakten ramen en deuren beschadigd. Brokstukken vlogen tot op straat. Ook is er veel waterschade. Op videobeelden is de enorme ravage goed te zien. De politie meldt dat er twee gewonden zijn. Volgens marinebioloog Philippe Jouk van de Antwerpse Zoo is het “zeer uitzonderlijk” dat zoiets gebeurt.

14:59