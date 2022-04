Leden Energieagentschap gaan bijkomend 60 miljoen vaten olie vrijmaken

In totaal zullen samen 240 miljoen vaten olie vrijgegeven worden. De maatregel komt er wegens de Russische inval in Oekraïne, waardoor de olieprijs de afgelopen weken de hoogte inschoot. Persbureau Bloomberg had over de maatregel bericht, waarna IEA-topman Fatih-Birol het bevestigde in een tweet. Later volgen nog details, klonk het.