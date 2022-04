Leden chatgroep ‘Verenigde Patriotten’ uit Duitsland opgepakt voor plannen aanslagen en ontvoeringen

ONZE OPINIE. Net zoals uw brandverze­ke­ring ook het huis van uw buren niet in vuur en vlam zet, bedreigt NAVO niemand

Meer dan Angela Merkel of het Eurovisiesongfestival ooit heeft kunnen doen, is het Vladimir Poetin die Europa verenigt als nooit tevoren. Woensdag maakten Zweden en Finland gezamenlijk bekend dat ze de deur openzetten voor NAVO-lidmaatschap. Daarmee zou de rechtstreekse grens tussen het militair bondgenootschap en Rusland in één klap verdrievoudigen. Na Oekraïne beseffen ze dat angst een slechte raadgever is, en kiezen ze voor een boemerang recht in het gezicht van Poetin.

13 april