Lavrov dreigt: “Geografische doelen van Rusland beperken zich niet langer tot de Donbas”

Voor Rusland cruciale brug in Cherson "zwaar beschadigd" door Oekraïense bombarde­men­ten

Oekraïne is erin geslaagd de belangrijke Antonivskyi-brug bij Cherson zwaar te beschadigen. Dat melden pro-Russische autoriteiten die het gebied in het zuiden van Oekraïne in handen hebben. De brug is volgens Britse inlichtingendiensten één van de maar twee plaatsen waar de Russische troepen de Dnjepr kunnen oversteken om in Cherson te raken.

13:01