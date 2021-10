Lavastroom van vulkaan op La Palma nadert dorp La Laguna, 1.650 inwoners uit voorzorg geëvacueerd

Oostende Huis van Oostendse Ingrid zit bedolven onder de lava op La Palma, zoon start nu crowdfun­ding: “Alles kwijt. Ik moet volledig herbegin­nen op mijn 69ste”

17:25 Ingrid Asseloos (69), een Oostendse vrouw die op La Palma woont, is werkelijk alles kwijt door de vulkaanuitbarsting die het Spaanse eiland sinds een maand teistert. “Mijn huis waaraan ik 3,5 jaar werkte, zit vijf meter diep bedolven onder de lava. Ik huur nu een vakantiewoning ten noorden van het eiland, maar financieel is dat onhoudbaar”, vertelt de vrouw vanuit La Palma. Ze is de wanhoop nabij. Haar zoon is nu een crowdfunding gestart.