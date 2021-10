Lavabrokstukken zo groot als gebouw van drie verdiepingen donderen van vulkaanflank op La Palma

Nieuwe lavastroom op La Palma richt bijkomende vernieling aan, luchthaven wel opnieuw open

9 oktober Een nieuwe lavastroom heeft zich gevormd en verdere verwoestingen aangericht op het Canarische eiland La Palma. De massa, die een temperatuur van ongeveer 1.000 graden heeft, ontsnapte nadat de noordelijke flank van de vulkaankegel in de Cumbre Vieja was ingestort. De luchthaven op het eiland is intussen wel opnieuw geopend.