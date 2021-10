Lava legt cementfabriek in de as op La Palma: lockdown voor 3.000 bewoners

WHO-experten bevelen extra dosis aan voor mensen met verzwakt immuunsys­teem

16:30 Een expertengroep van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft besloten dat een extra vaccindosis tegen Covid-19 voor mensen met een matig of zwaar verzwakt immuunsysteem is aanbevolen. De aanbeveling geldt voor alle vaccins die goedgekeurd zijn door het VN-agentschap.