Laura (33) hoort na zeven weken coronacoma dat ze bevallen is van dochtertje Hope

De 33-jarige Britse onderwijsassistente Laura Ward uit Wigan liep afgelopen zomer Covid-19 op toen ze zwanger was. Haar toestand verslechterde. Ze werd in coma gebracht en moest vroegtijdig bevallen van haar dochtertje. Zeven weken later werd ze wakker en vernam ze dat ze mama was geworden.

In de 31ste week van haar zwangerschap werd Laura’s dochtertje Hope met een keizersnede ter wereld gebracht. Dat was meer dan twee maanden vroeger dan de voorziene bevallingsdatum van 15 oktober. De noodingreep was noodzakelijk omdat Laura er zo slecht aan toe was door Covid-19. Ze beviel in comateuze toestand.

Laura Ward had “een hoestje” in de zomervakantie. Ze liet zich testen en bleek besmet te zijn met het coronavirus. Ze had ademhalingsmoeilijkheden en vernam na twee weken in het ziekenhuis dat ze mogelijk vroegtijdig zou moeten bevallen. Ze gaf haar toestemming daarvoor door met haar hoofd te knikken, maar daar herinnert ze zich zelf niets meer van. Haar partner John Leece (37) werd naar het ziekenhuis geroepen, maar mocht door de coronamaatregelen niet zelf bij de bevalling aanwezig zijn.

Zeven weken later, op 30 september, ontwaakte Laura uit haar coma. “Ik opende mijn ogen en zag Hope op het bed liggen bij mij, maar ik kon mijn lichaam niet bewegen”, aldus Laura Ward. Ze kon enkel met haar hoofd knikken en schudden. Het zou nog twee weken duren voordat ze weer kon praten. “Ik moest leren eten en mijn tanden poetsen. Alles wat je als peuter leert, alsof je alles opnieuw moet leren.” Pas begin deze maand kan Laura ook weer stappen. Haar zoontje van drie, William, hield daarbij vaak haar hand vast in de gangen van het ziekenhuis. Laura revalideert snel en mag binnenkort, nog voor Kerstmis, weer naar huis.

Partner John Leece wou de baby geen naam geven zolang Laura nog in coma lag. Hope woog bij haar geboorte amper 1,56 kilogram en moest vijf weken op de afdeling neonatologie doorbrengen. Intussen weegt Hope 4,73 kilogram en is ze gezond.

Laura had geen onderliggende aandoeningen, behalve zwangerschapsdiabetes. Aanvankelijk werd vaccineren tegen corona in Engeland niet aangeraden voor zwangere personen en Laura liet zich niet prikken. Vandaag raadt ze zwangere mensen ten zeerste aan zich wel degelijk te laten vaccineren. “Haal die prik gewoon. Ik wens niemand toe wat mij is overkomen. Beter voorkomen dan genezen.”