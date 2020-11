Laten Republikeinen Trump vallen? Wanhopige tweets van zijn zonen lijken dat te suggereren

OVERZICHT. Extreem nipte tussen­stand in cruciale staat Georgia, verschil­len­de klachten van Trump al verworpen

23:37 Volgens sommige media staat Joe Biden op slechts zes kiesmannen van het Amerikaanse presidentschap. Andere bronnen -zoals New York Times waar wij onze kaart op baseren- blijven iets voorzichtiger en zetten hem op 17 kiesmannen van het Witte Huis. Maar hoe dan ook is na vorige nacht nog duidelijker dat hij de winst binnen handbereik lijkt te hebben. In de cruciale staat Georgia zakt het verschil tussen de kandidaten naar amper 9.000 stemmen. Het campagneteam van Trump stapt in verschillende staten naar de rechter, maar verschillende klachten werden intussen al afgewezen.