Lasterzaak tegen Donald Trump van vrouw die zegt dat ze door hem is aangerand kan doorgaan

WHO voert meer onderzoek naar mogelijke “ontsnap­ping” coronavi­rus uit lab

17:07 De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wil verder onderzoek naar de vraag of het coronavirus uit een Chinees laboratorium stamt. WHO-baas Tedros roept zijn deskundigen op dieper in te gaan op de theorie dat het virus uit een laboratorium is “ontsnapt”.