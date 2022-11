Langverwachte nieuwe versie eindtekst van klimaattop COP27: verlies en schade blijft grootste leemte

Buitenland Joe Biden wil immuniteit Saoedische kroonprins in zaak Khashoggi

De regering-Biden heeft een Amerikaanse rechtbank gevraagd de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman immuniteit te verlenen. Dat zorgt ervoor dat hij niet vervolgd kan worden in de Verenigde Staten, waar Bin Salman is aangeklaagd voor betrokkenheid bij de moord op journalist Jamal Khashoggi. De verloofde van Khashoggi spande in de VS de civiele zaak tegen de kroonprins aan, volgens buitenlandse media een laatste wanhopige poging om hem aansprakelijk te stellen voor de moord in 2018.

18 november