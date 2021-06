Langverwacht UFO-rapport van Pentagon: “Geen verklaring voor 143 UFO-waarnemingen”

Veiligheid in gedrang

Buitenaards fenomeen?

Op de vraag of er mogelijks een buitenaardse verklaring is voor de observaties, antwoordde een hooggeplaatste regeringsmedewerker tijdens een persbriefing dat het niet aan de taakgroep is om te zoeken naar buitenaards leven. “Van de 144 meldingen waarmee we hier te maken hebben, hebben we geen duidelijke aanwijzingen dat er een buitenaardse verklaring voor is, maar we bekijken waar de data ons heen leidt”, voegde hij eraan toe.

Slechts één van die waarnemingen kan verklaard worden door "airborne clutter” (vrij vertaald als zwevende rommel, red.). Voor de andere 143 gevallen heeft de taakgroep onvoldoende data om uit te sluiten of het gaat om vliegende voorwerpen die werden ontwikkeld door een Amerikaanse overheid, een commercieel bedrijf, of een buitenlandse mogendheid, of dat het natuurlijke atmosferische fenomenen betreft, aldus Amerikaanse regeringsmedewerkers tijdens de persbriefing over het rapport. “Elke keer wanneer er bezorgdheid is over de vluchtveiligheid of contraspionage, nemen we dat zeer ernstig en we zullen dat blijven doen”, klonk het.