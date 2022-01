Langverwacht rapport kritisch over feestjes in ambtswoning Johnson: “Bijeenkomsten hadden niet mogen plaatsvinden”

Update Nieuw-Zee­land reageert op verhaal van zwangere journalis­te en vriendin van Belgische fotograaf die vastzit in Afghanis­tan

De regering van Nieuw-Zeeland heeft het strenge coronabeleid in het land verdedigd in een reactie op het verhaal van de journaliste Charlotte Bellis. De zwangere Bellis, die de partner is van de Belgische fotograaf Jim Huylebroek, beschreef afgelopen weekend in een open brief in de New Zealand Herald hoe ze noodgedwongen hulp moest vragen aan de taliban in Afghanistan nadat de terugkeer naar haar moederland werd afgewezen door de huidige coronamaatregelen.

