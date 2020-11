Langstzittende Republikeinse senator (87) en enkele partijgenoten vinden dat Joe Biden veiligheidsbriefings moet krijgen

Zittend president Donald Trump weigert nog altijd zijn nederlaag toe te geven en ontzegt zo Joe Biden een aantal rechten die de Democraat als president-elect normaal wél heeft in de periode van machtsoverdracht. Biden krijgt bijvoorbeeld geen federale middelen, zoals een kantoorruimte, en mag de veiligheidsbriefings niet bijwonen. Bij de Republikeinse partij zijn er mensen die dat gevaarlijk vinden. Een van hen is Chuck Grassley (87) uit Iowa, de langstdienende Republikeinse senator.

Er lijken barsten te komen in het Republikeinse schild waarmee Donald Trump zijn Democratische rivaal Joe Biden wil afhouden, ook al won die laatste de presidentsverkiezingen. Omdat Trump de overwinning van Biden nog altijd niet wil erkennen, mag de president-elect niet aanwezig zijn bij de dagelijkse veiligheidsbriefings. Een aantal Republikeinen en ex-veiligheidsfunctionarissen vindt dat Biden wél dat recht zou moeten hebben, ook al lopen er rechtszaken tegen de verkiezingsuitslag, die nog niet officieel is.

Zo antwoordde Chuck Grassley, Republikeins senator voor Iowa, “ja” op de vraag van CNN of Biden de dagelijkse, vertrouwelijke briefings zou moeten bijwonen. De 87-jarige Grassley is sinds 1981 senator en is daarmee de langstzittende van de Republikeinse partij, waardoor hij op dit moment ook ‘president pro tempore van de Senaat’ is.

Eerder al had de Republikeinse gouverneur van Ohio, Mike DeWine, opgeroepen om Joe Biden te erkennen als de president-elect. Zelfs senator Lindsey Graham, een zware Trumpfan die de president publiekelijk heeft aangespoord om “niet toe te geven”, vindt dat Biden toegang moet hebben tot veiligheidsbriefings op presidentieel niveau.

Let wel: de meeste Republikeinen blijven achter president Donald Trump staan en vinden zijn juridische pogingen om de verkiezingsuitslag in twijfel te trekken legitiem. Ook senator Grassley vindt dat en acht het te vroeg om Biden te feliciteren, ook al is er nog altijd geen enkel bewijs voor Trumps beschuldigingen van verkiezingsfraude. Maar net als andere partijgenoten ziet Grassley er geen graten in dat Joe Biden intussen net als Trump op de hoogte wordt gesteld van vertrouwelijke staatsinformatie. Integendeel. Gisteren zei ook Republikeins senator uit Oklahoma en lid van het Homeland Security Committee, James Lankford, aan een lokaal radiostation in Tulsa dat Joe Biden wel degelijk de veiligheidsbriefings moét kunnen volgen. “Dat moet, zodat, ongeacht de uitkomst van de verkiezingen, welke richting die ook uitgaan, de mensen klaar kunnen zijn voor hun reële taak. Als dat tegen vrijdag niet het geval is, zal ik ingrijpen.”

Meer dan 150 voormalige nationale veiligheidsfunctionarissen hebben er verder in een brief aan de overheidsdienst General Services Administration (GSA) op aangedrongen om Joe Biden en Kamala Harris te erkennen als winnaars van de verkiezingen en om op te schieten met de machtsoverdracht in het Witte Huis, inclusief de dagelijkse veiligheidsbriefings. Dat schrijft NBC News, dat de brief kon inkijken. Ook leden van het transitieteam van Biden zouden toegang tot bepaalde veiligheidsniveaus moeten krijgen. “In deze onzekere tijden moeten we de politiek even opzijschuiven”, klinkt het in de brief. De ondertekenaars - onder wie ook verscheidene ex-medewerkers van Trump - vrezen dat een verdere belemmering van de machtsoverdracht “de continuïteit en paraatheid van ons nationaal leiderschap in gevaar brengt, met mogelijk enorme gevolgen voor onze nationale veiligheid”.

Als de GSA Biden formeel tot president-elect uitroept, dan kan de overdracht officieel van start gaan. Die procedure is in voege na de goedkeuring van de Presidential Transition Act in 1963 en zorgde sindsdien nog nooit voor controverse. Tot nu. Het hoofd van de overheidsdienst GSA, Emily Murphy, is in 2017 aangesteld door Trump.

Sommige Republikeinen, zoals Chuck Grassley, verwezen al naar het precedent in het jaar 2000, toen zowel George W. Bush als Al Gore de dagelijkse inlichtingenbriefings ontvingen in afwachting van de definitieve verkiezingsuitslag. Nog geen jaar later werden de Verenigde Staten getroffen door de verschrikkelijke terreuraanslagen van 11 september 2001. “Onze tegenstanders zullen niet wachten tot u bijgebeend bent om actie te ondernemen”, zei de Republikeinse senator Marco Rubio voor Florida, tevens waarnemend voorzitter van de veiligheidscommissie, daarover. “Hen toegang geven tot bijkomende informatie doet geen afbreuk aan de verkiezingsclaims van de president.”

Donald Trump zelf zou Joe Biden de veiligheidsbriefings kunnen laten bijwonen, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat hij dat zal doen.