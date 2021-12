Langste celstraf tot nu toe voor Capitool-bestormer

“Beschaamd”

De man zou een zwaardere straf hebben gekregen omdat hij aanvankelijk had gelogen over zijn acties tijdens de rellen. Tijdens de rechtbankzitting vrijdag sprak Palmer zijn spijt uit voor deelname aan de ongeregeldheden. Hij zei dat hij “heel erg beschaamd” was voor wat hij had gedaan, schrijft Huffington Post.



Hij voegde eraan toe dat hij een videoclip van zichzelf had gezien waarop hij de politiemensen aanviel. Hij verklaarde aan de rechter dat hij die beelden “met afschuw” had bekeken en dat hij bij zijn acties “misleid” was door de mensen aan de macht. “Ik trapte in het verhaal van de gestolen verkiezingen”, klonk het.