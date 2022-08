Langste celstraf tot nu toe voor bestorming van Capitool

Lichamen van drie Amerikaan­se zusjes aangetrof­fen in vijver

Een verschrikkelijk drama heeft zich afgespeeld in de Amerikaanse staat Texas. Daar zijn zaterdag drie zusjes van 5, 8 en 9 jaar dood aangetroffen in een vijver. Een dag eerder was er alarm geslagen nadat hun oppas de meisjes uit het oog was verloren.

20:20