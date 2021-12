Langetermijnrente stijgt in Turkije ondanks renteverlagingen

Familie van 14-jarig meisje dat omkwam door politieko­gel reageert: “Gestorven in mijn armen en kon niets doen”

In Los Angeles is op 23 december een veertienjarig meisje om het leven gekomen. Politieagenten werden opgeroepen omdat een man klanten lastigviel in een kledingzaak. Daarop opende de politie het vuur op de man, maar één kogel raakte Valentina door een muur. Het 14-jarige meisje verstopte zich op dat moment samen met haar moeder in een kleedkamer. Ze overleefde het niet. Haar familie roept nu op tot gerechtigheid: “De nalatigheid van een agent heeft ervoor gezorgd dat mijn dochter er niet meer is”, reageert haar vader.

29 december