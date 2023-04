Lange wachtrijen in Dover om Kanaal over te steken

“Ik wil me weer veilig voelen”: Manal (31) getuigt nadat ze werd neergesto­ken op campus in Parijs

De universiteitsstudente die in januari werd neergestoken op een campus in Parijs heeft over het dramatische incident getuigd bij de Franse zender BFM TV. De 31-jarige Manal verkeerde even in levensgevaar nadat ze die dag meermaals in het gezicht werd gestoken. Fysiek is ze nu aan de beterhand, maar mentaal weegt de aanval nog altijd zwaar door. “Ik ben de hele tijd bang”, vertelt ze.