Lange rijen bij Ierse geldautomaten na IT-blunder bij nationale bank: “Tot 500 euro ‘gratis’ af te halen”

Door een fout in de online app van de bank konden mensen die weinig of geen geld op hun Bank of Ireland-rekening hadden staan maandagavond toch tot 500 euro overmaken naar hun Revolut-rekening. Sommige mensen reppen in de Ierse media zelfs over bedragen tot 1.000 euro, maar dat wordt door de Bank of Ireland tegengesproken: de limiet voor het afhalen van contant geld staat volgens de bank standaard op 500 euro.