“Lange geschiedenis van psychische problemen” en onheilspellende filmpjes met wapens: alles wat we weten over de 22-jarige schutter in Kopenhagen

De politie vermoedt dat de man alleen handelde en zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat de schietpartij een terreurdaad was. “Er is geen bewijs in het onderzoek, in de documenten of de getuigenverklaringen dat aantoont dat het hier om terreur gaat”, zei Thomassen. Nog volgens de hoofdinspecteur was de verdachte “zijdelings” bekend bij de politiediensten. “Maar we kenden hem niet voor misdrijven in het bijzonder.” Over een motief sprak Thomassen zich nog niet uit.