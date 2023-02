Lang gezochte Italiaanse maffioso (63) gearresteerd in Zuid-Frankrijk

Hoe de beruchtste Siciliaan­se maffiabaas niet eens zijn best deed om zich te verstoppen

De beruchtste Siciliaanse maffiabaas Matteo Messina Denaro zit eindelijk in de extra beveiligde gevangenis in het Italiaanse L’Aquila. De man bleef dertig jaar lang spoorloos voor de politie, maar daar deed hij niet veel moeite voor. Zo kon hij dankzij de onverschilligheid van de lokale bevolking op zijn gemak winkelen in de supermarkt. En toen vorig jaar 35 van zijn handlangers werden opgepakt in het dorp, bleef hij wonen in zijn schuilplaats nog geen 100 meter verderop.

