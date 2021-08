Landgenoten verschuilen zich, hopend op een uitweg: "Mochten ze me herkennen, ze maken me onmiddellijk af”

Wie gaan we allemaal meebrengen? En hoe geraken de Belgen in de vliegtui­gen? Zo zal de evacuatie uit Afghanis­tan verlopen

17 augustus De Belgische militaire operatie om landgenoten te evacueren is van start gegaan. Vier vliegtuigen vertrekken vandaag nog vanop Melsbroek naar Islamabad in Pakistan, vanwaar een luchtbrug naar Kaboel zal gebouwd worden. De drie transporttoestellen kunnen elk tot 100 passagiers per vlucht vanuit Kaboel vervoeren. De vraag is hoe de Belgen op de luchthaven van Kaboel moeten geraken.